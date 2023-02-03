«Хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды». Белорусские школьники участвуют в акции «Моё письмо солдату»

Новости Беларуси. Ученики Узденской средней школы № 1 имени Пушкина присоединились к душевной патриотической акции «Мое письмо солдату», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она приурочена ко Дню защитников Отечества. На бумаге – слова благодарности тем, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. А еще пожелания тем, кто защищает наши границы сейчас. К марафону ребята подошли творчески. Послания есть не только в письменной форме – также школьники делают рисунки и открытки.

Александра Прашкевич, ученица Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Дорогой солдат, в этом письме я хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды. Ваши подвиги не забудутся никогда, ваше мужество останется в сердцах людей.

Егор Телюк, ученик Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Я нарисовал солдата, который боролся за свою Родину, за жизнь своих близких, и за свою жизнь он тоже боролся. Воевал за то, чтобы такое больше не повторилось и чтобы было над нашей головой мирное небо.

Арина Новикова, ученица Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Мой рисунок – это символ сурового и страшного времени, которое застали обычные простые люди. На своей картине я изобразила обычную семью, которая была вынуждена искать новое жилище. Я руководствовалась фотографиями тех времен.

Наталия Семенова, заместитель директора Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Мы вспоминаем здесь людей, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, мы вспоминаем тех солдат, которые сейчас защищают наше Отечество. Конечно же, мы выражаем свою благодарность им за то, что у нас уже столько лет мирное небо. Мы будем смотреть, я думаю, на то, чтобы это шло от души.