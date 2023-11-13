Количество обращений в Мингорисполком за 9 месяцев сократилось на 8%

Новости Беларуси. В Мингорисполком за девять месяцев 2023 года поступило около 7,5 тысячи обращений граждан. Это на 8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В основном вопросы касаются строительства, работы жилищно-коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания. При этом на тему ЖКХ приходится почти четверть обращений, около 10 % – о землепользовании. Каждый случай рассматривают индивидуально.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Принимаемые Мингорисполкомом, администрациями районов, коммунальными организациями города меры позволили за 9 месяцев не допустить резкого скачка жалоб и обращений. Так, количество обращений за 9 месяцев сократилось, на прежнем уровне осталось количество обращений, поступивших из республиканских органов государственного управления. Формы взаимодействия с населением у нас различные, наиболее в востребованы с населением выездные приемы.

Выездные приемы организуют в вечернее время. Отметим, количество граждан и юрлиц, которые приходили на такие встречи в текущем году, увеличилось в два раза.