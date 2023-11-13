Свыше 93 млн рублей имущественных налогов начислено минчанам

Новости Беларуси. Более 93 миллионов рублей имущественных налогов начислено жителям Минска. В их число входят транспортный, земельный и налог на недвижимость. Их нужно уплатить до 15 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В случае неоплаты вовремя начисляется пеня, применяются меры по взысканию задолженности. В этом году физлица доплачивают налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год, поскольку в прошлом году они вносили авансовый платеж в размере 50 %, а транспортный налог уплачивается полностью за весь прошлый год.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску:

Имущественные налоги уплачиваются физическими лицами на основании извещений, которые направляются либо в личные кабинеты, которые открываются непосредственно физическими лицами, либо извещения, которые направляются по адресам регистрации. Если нет учетного номера налогоплательщика у физического лица, при наличии паспортных данных через сайт Министерства по налогам и сборам можно определить свой учетный номер налогоплательщика и на основании этого через систему ЕРИП уплатить сумму причитающихся налогов.

Сумма сбора поступит в местный бюджет. Его формируют подоходный налог и налог на прибыль. В этом году отчисления в местный бюджет заметно увеличил сектор торговли. Кроме того, традиционно высокую долю в его наполнении сохраняет обрабатывающая промышленность.