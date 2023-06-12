Бизнес-кампания горковских учащихся победила на областном фестивале «Школа предпринимательства – 2023»

Новости Беларуси. Ученическая бизнес-кампания Green trail Горковской средней школы Стародорожского района стала лучшей на областном фестивале-ярмарке «Школа предпринимательства – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурс прошел в Молодечно. Школьники завоевали диплом I степени в номинации «Развитие идей зеленой экономики». В рамках своего проекта ребята выращивают комнатные и декоративные растения. Также делают цукаты и готовят лечебные чаи. Кроме того, юные цветоводы создают экологичные арт-объекты для украшения подворий. Все идет на продажу. В будущем они планируют расширять ассортимент продукции.

Илона Лапцевич, ученица Горковской средней школы Стародорожского района:

Нам предоставляет Горковское лесничество площади, на которых мы выращиваем всякие растения. Мы продаем растения, варенье, чай из всяких трав.

Анастасия Ильюшенок, ученица Горковской средней школы Стародорожского района:

Растения помогают, больше кислорода вырабатывают, и это полезно для здоровья самого человека. У меня дома размножаются фиалки, которые очень хорошо растут. Это не первая наша победа, но мы будем продвигаться вперед и делать все вместе с остальными учащимися.