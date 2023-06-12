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В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция

12 июня 2023 13:46
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Новости Беларуси. В солигорском парке «Четырех стихий» идет реконструкция. Мероприятия по благоустройству приурочены ко дню города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция-1

В этом году у райцентра юбилей – 65 лет. В парке уже отремонтировали 130 скамеек, установили 2 игровые и площадку РОЧС. Также занимаются цветочным оформлением. Парк «Четырех стихий» представляет собой аллеи площадью 18,5 гектара. Они размещены в центре Солигорска. Зона отдыха – одна из главных достопримечательностей города.

В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция-4

Павел Пархоменко, директор солигорского ЖКХ «Комплекс»:
По всему городу уже высажено более 10 тысяч цветов, так что в ближайший месяц наш город будет цвести. Сейчас также ведется замена скамеек, планируем по улице Ленина восстановить более 130 скамеек. Поэтому работы проводятся, ко Дню города все основные мероприятия будут выполнены.

В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция-7

Центральный парк – излюбленное место отдыха не только у жителей Солигорска, но и гостей столицы шахтеров. Четыре стихии, представленные в архитектурном воплощении, символизируют единство природы во всех ее состояниях – вода, огонь, земля и воздух.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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