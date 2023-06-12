В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция

Новости Беларуси. В солигорском парке «Четырех стихий» идет реконструкция. Мероприятия по благоустройству приурочены ко дню города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году у райцентра юбилей – 65 лет. В парке уже отремонтировали 130 скамеек, установили 2 игровые и площадку РОЧС. Также занимаются цветочным оформлением. Парк «Четырех стихий» представляет собой аллеи площадью 18,5 гектара. Они размещены в центре Солигорска. Зона отдыха – одна из главных достопримечательностей города.

Павел Пархоменко, директор солигорского ЖКХ «Комплекс»:

По всему городу уже высажено более 10 тысяч цветов, так что в ближайший месяц наш город будет цвести. Сейчас также ведется замена скамеек, планируем по улице Ленина восстановить более 130 скамеек. Поэтому работы проводятся, ко Дню города все основные мероприятия будут выполнены.