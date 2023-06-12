В парке «Четырёх стихий» в Солигорске идёт реконструкция

Новости Беларуси. В солигорском парке «Четырех стихий» идет реконструкция. Мероприятия по благоустройству приурочены ко дню города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В солигорском парке «Четырех стихий» идет реконструкция. Мероприятия по благоустройству приурочены ко дню города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этом году у райцентра юбилей – 65 лет. В парке уже отремонтировали 130 скамеек, установили 2 игровые и площадку РОЧС. Также занимаются цветочным оформлением. Парк «Четырех стихий» представляет собой аллеи площадью 18,5 гектара. Они размещены в центре Солигорска. Зона отдыха – одна из главных достопримечательностей города.
Павел Пархоменко, директор солигорского ЖКХ «Комплекс»:
По всему городу уже высажено более 10 тысяч цветов, так что в ближайший месяц наш город будет цвести. Сейчас также ведется замена скамеек, планируем по улице Ленина восстановить более 130 скамеек. Поэтому работы проводятся, ко Дню города все основные мероприятия будут выполнены.
Центральный парк – излюбленное место отдыха не только у жителей Солигорска, но и гостей столицы шахтеров. Четыре стихии, представленные в архитектурном воплощении, символизируют единство природы во всех ее состояниях – вода, огонь, земля и воздух.