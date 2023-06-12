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Новый облик иешивы – в Воложине реконструируют религиозный вуз

12 июня 2023 14:09
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Новости Беларуси. В Воложине идет реконструкция иешивы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый облик иешивы – в Воложине реконструируют религиозный вуз-1

По проекту здесь создадут многофункциональное пространство с возможностью использования важных для еврейской общины артефактов. Будут проводиться тематические мероприятия, экспонироваться книги и предметы искусства. Сейчас строители демонтируют полы, кровлю, оконные и дверные проемы. Разбирают кирпичные перегородки.

Новый облик иешивы – в Воложине реконструируют религиозный вуз-4

Валерий Бабер, начальник участка ОАО «Стройкомплекс»:
Прилегающая территория вот здесь рядышком, мы видим старинное здание, тоже делается реставрация, реконструкция. И будет здание – сувенирная лавка. То есть здесь будут продавать какие-то сувениры. Вся эта прилегающая территория, что мы видим, асфальт здесь демонтируется, и все будет в плитке.

Новый облик иешивы – в Воложине реконструируют религиозный вуз-7

На прилегающей к зданию территории запланировано благоустройство. Будут оборудованы велопарковки и установлены малые архитектурные формы.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Валерий Бабер # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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