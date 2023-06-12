Новый облик иешивы – в Воложине реконструируют религиозный вуз

По проекту здесь создадут многофункциональное пространство с возможностью использования важных для еврейской общины артефактов. Будут проводиться тематические мероприятия, экспонироваться книги и предметы искусства. Сейчас строители демонтируют полы, кровлю, оконные и дверные проемы. Разбирают кирпичные перегородки.

Валерий Бабер, начальник участка ОАО «Стройкомплекс»:

Прилегающая территория вот здесь рядышком, мы видим старинное здание, тоже делается реставрация, реконструкция. И будет здание – сувенирная лавка. То есть здесь будут продавать какие-то сувениры. Вся эта прилегающая территория, что мы видим, асфальт здесь демонтируется, и все будет в плитке.