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Организаторы «Славянского базара» сообщили о продаже всех билетов на открытие и закрытие фестиваля

12 июня 2023 14:01
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Новости Беларуси. За 32 дня до начала XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» организаторы сообщили: билеты на открытие и закрытие уже распроданы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы «Славянского базара» сообщили о продаже всех билетов на открытие и закрытие фестиваля-1

Фестивальная столица полным ходом готовится к приему многочисленных участников и гостей форума. Преображается не только город, но и главные концертные площадки. Сейчас идет обновление знаменитой арки Летнего амфитеатра. Конструкция засияет современным ярким дизайном. Количество пикселей на дисплеях увеличится почти в 1 700 раз. Оценить возможности зрители смогут уже 12 июля. На сцене Летнего Амфитеатра пройдет творческий вечер группы «Аура», посвященный Году миру и созидания.

Организаторы «Славянского базара» сообщили о продаже всех билетов на открытие и закрытие фестиваля-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль «Славянский базар» дает возможность, если вы хотите посидеть на открытом воздухе и послушать хорошую музыку, то это Летний амфитеатр. Если хотите насладиться сольным исполнением в камерной обстановке – концертный зал или филармония. Если хотите просто драйвово потанцевать, то это наша открытая площадка у концертного зала. То есть программа сформирована так, что обязательно на каждый вкус найдется свой потребитель.

В афише «Славянского базара» несколько десятков проектов. Главной интригой станут конкурсы исполнителей эстрадной песни как среди взрослых, так и среди детей. В этом году фестиваль пройдет с 13 по 16 июля.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Лапицкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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