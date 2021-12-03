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Владимир Перцов о «невыученных» уроках истории: «Молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз»

03 декабря 2021 21:12
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Новости Беларуси. Память о Великой Отечественной войне мы сохранили в сердцах, и наша задача – передавать ее молодому поколению. А каждый исторический факт в той войне свят. Это подчеркнула Наталья Кочанова, председатель верхней палаты парламента, на открытии масштабной экспозиции в музее Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов о «невыученных» уроках истории: «Молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз»-1

В рамках открытия экспозиции к памятной дате приурочили круглый стол. Задача – дать отпор тем, кто искажает события Великой Отечественной войны, ставит памятники нацистам, именами карателей называет улицы и даже школы. К сожалению, в некоторых странах из исторической и национальной памяти стираются преступления нацистов. Стирается роль и значение Великой Победы.

Владимир Перцов о «невыученных» уроках истории: «Молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз»-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы увидели не то, чтобы искажение, а откровенное перевирание, переписывание итогов Великой Отечественной войны, каких-то частных обстоятельств через публикации в интернете. И дошли до того, что при работе с молодежью мы натыкаемся на то, что молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз, что в войне победили американские солдаты, что участие советского народа, Советского Союза практически мизерное. Тогда мы спохватились и поняли: чтобы остановить эту сокрушительную ложь, которая обрушилась и влечет за собой очеловечивание фашистов, преступлений нацистской коалиции, нужно что-то делать. Нужно идти через формы, которые Постоянный комитет Союзного государства использует в виде конференций, выставок, круглых столов, через художественные формы, снятие фильмов (документальных и художественных), издание книг.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Перцов # Наталья Кочанова # Фотофакт

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