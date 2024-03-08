«Битва экстрасенсов» – это неправда? Ответила парапсихолог

Сегодня индустрия оккультных практик переживает расцвет по всему миру. Гадание и предсказания перестали быть чем-то таинственным и превратились в самое настоящее шоу, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Отыскать пропавшего человека по фото, определить, что случилось в том или ином месте, или предугадать будущее. Сегодня экстрасенсы, маги, телепаты и ясновидящие на всю страну заявляют о своих паранормальных способностях. И если о правдивости дара Мессинга и Ванги специалисты все еще спорят, то о современных эзотериках говорят с улыбкой.

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:

Это шоу, это все неправда. Истинный маг, у кого есть сила, никогда в жизни не пойдет никому доказывать, что она у него есть. Потому что он будет искушен тем, что тебя позвали, тебя просто этого лишат. Это против законов высших сил, которыми человека наделяют. Он это распаковывает в себе, но параллельно проходит много уроков. Самый главный урок – это урок на искушение.