«Битва экстрасенсов» – это неправда? Ответила парапсихолог
Сегодня индустрия оккультных практик переживает расцвет по всему миру. Гадание и предсказания перестали быть чем-то таинственным и превратились в самое настоящее шоу, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Отыскать пропавшего человека по фото, определить, что случилось в том или ином месте, или предугадать будущее. Сегодня экстрасенсы, маги, телепаты и ясновидящие на всю страну заявляют о своих паранормальных способностях. И если о правдивости дара Мессинга и Ванги специалисты все еще спорят, то о современных эзотериках говорят с улыбкой.
Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:
Это шоу, это все неправда. Истинный маг, у кого есть сила, никогда в жизни не пойдет никому доказывать, что она у него есть. Потому что он будет искушен тем, что тебя позвали, тебя просто этого лишат. Это против законов высших сил, которыми человека наделяют. Он это распаковывает в себе, но параллельно проходит много уроков. Самый главный урок – это урок на искушение.
Павел Лобацевич, старший преподаватель кафедры общей физики физического факультета БГУ:
Что касается экстрасенсов и гадалок, в их реальную эффективность я не верю. Я верю в то, что они могут сыграть на вашей психологии, могут вам рассказать что-то, что от вас очевидно ждут остальные, вы примете это за чистую монету. Но конкретного подтверждения эффективности их способностей нет.
Но если предсказания экстрасенсов не что иное, как развод на деньги, тогда как объяснить, что некоторые пророчества сбываются? Особенно плохие, пугающие, которые вызывают страх и отторжение. Эксперты объясняют, мы сами исполняем все предсказанное, следуя прописавшимся в сознании установкам.
Что такое подсознание? Поговорили с эмоционально-образным терапевтом – подробности здесь.