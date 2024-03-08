Таблица Менделеева пришла к учёному во сне. Почему некоторые видят будущее по ночам?
Соцопрос интернет-пользователей со всего мира показал: 41 % людей видели вещие сны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А если вспомнить всех величайших поэтов, писателей и композиторов, которые творили под влиянием сновидений, становится очевидным: люди способны получать некую важную для них информацию о будущем. Так кто же посылает нам ночные пророчества?
Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:
Я не могу конкретно рассказывать, что происходило, но это происходило, когда ты среди ночи просыпаешься и понимаешь, что здесь сейчас происходят определенные вещи с теми людьми, которые вхожи в твое энергетическое поле. Я это проверяла, это было так. Тогда я еще не осознавала, что это интуиция, но я понимала, что это что-то паранормальное. Откуда ты можешь знать? Человек спит глубоким сном. Что тебя будит? Что тебе эти мысли подталкивает?
Вещий сон, с позиции ученых, не что иное, как работа мозга. Человеческий компьютер перерабатывает миллион сигналов в секунду. Но пока мы бодрствуем, оценить результаты этой «ревизии» мы не можем: мешает сознание. Ночью же, когда наша рациональная часть отдыхает, подсознание спокойно обрабатывает информацию за день. То есть модели, которые строит мозг – это и есть те самые вещие сны.
Наталья Ловейкина, эмоционально-образный терапевт, психолог:
Во снах к нам приходят образы, они могут быть собирательными. То есть тот человек, которого мы не знаем, может обладать чертами нашего отца, брата, мамы, может символизировать всю нашу семейную систему. Здесь важно, что этот человек говорит, как мы его ощущаем, какие эмоции он у нас вызывает. Это для нас является информацией.
Владимир Кульчицкий, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:
Во время сна происходит систематизация многих знаний, которые до этого были разрозненные. Эти знания могут реализовываться в виде систематизации элементов.
Периодическая таблица Менделеева – самый известный случай великой идеи, которая пришла во сне.
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