Таблица Менделеева пришла к учёному во сне. Почему некоторые видят будущее по ночам?

Соцопрос интернет-пользователей со всего мира показал: 41 % людей видели вещие сны, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. А если вспомнить всех величайших поэтов, писателей и композиторов, которые творили под влиянием сновидений, становится очевидным: люди способны получать некую важную для них информацию о будущем. Так кто же посылает нам ночные пророчества?

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик:

Я не могу конкретно рассказывать, что происходило, но это происходило, когда ты среди ночи просыпаешься и понимаешь, что здесь сейчас происходят определенные вещи с теми людьми, которые вхожи в твое энергетическое поле. Я это проверяла, это было так. Тогда я еще не осознавала, что это интуиция, но я понимала, что это что-то паранормальное. Откуда ты можешь знать? Человек спит глубоким сном. Что тебя будит? Что тебе эти мысли подталкивает?

Вещий сон, с позиции ученых, не что иное, как работа мозга. Человеческий компьютер перерабатывает миллион сигналов в секунду. Но пока мы бодрствуем, оценить результаты этой «ревизии» мы не можем: мешает сознание. Ночью же, когда наша рациональная часть отдыхает, подсознание спокойно обрабатывает информацию за день. То есть модели, которые строит мозг – это и есть те самые вещие сны.