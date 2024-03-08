Экстрасенсорные способности можно развить? Узнали у энергопсихолога

В древности эзотерики и философы придавали шишковидной железе большое значение, рассматривая ее как вместилище души, называли «оком мудрости», центром интуиции и духовного прозрения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Адепты восточных религий полагают, что шишковидная железа – это чакра Аджна. И ее активация усиливает связь с духовным миром и открывает «экстрасенсорные» способности.

Людмила Глускина, энергопсихолог:

Это способность человека визуализировать какую-либо информацию. Может быть, какой-то знак, какой-то цвет бросится в глаза, какая-то форма, которая приведет человека к тому, что вызовет определенную картину. У людей с развитой шишковидной железой картина может быть полная, подвижная, с огромным количеством деталей. Шишковидную железу, как и интуицию, можно развивать, это взаимосвязанные органы.