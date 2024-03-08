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Экстрасенсорные способности можно развить? Узнали у энергопсихолога

08 марта 2024 15:51
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В древности эзотерики и философы придавали шишковидной железе большое значение, рассматривая ее как вместилище души, называли «оком мудрости», центром интуиции и духовного прозрения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Адепты восточных религий полагают, что шишковидная железа – это чакра Аджна. И ее активация усиливает связь с духовным миром и открывает «экстрасенсорные» способности.

Экстрасенсорные способности можно развить? Узнали у энергопсихолога-1

Людмила Глускина, энергопсихолог:
Это способность человека визуализировать какую-либо информацию. Может быть, какой-то знак, какой-то цвет бросится в глаза, какая-то форма, которая приведет человека к тому, что вызовет определенную картину. У людей с развитой шишковидной железой картина может быть полная, подвижная, с огромным количеством деталей. Шишковидную железу, как и интуицию, можно развивать, это взаимосвязанные органы.

Экстрасенсорные способности можно развить? Узнали у энергопсихолога-4

Некоторые исследователи считают, что Ванга смогла открыть в себе тот самый третий глаз, который и транслировал ей информацию. Ослепнув в подростковом возрасте, девушка заставила пробудить в себе внутренние способности.

Людмила Глускина, энергопсихолог:
Как ищет интуиция? Она собирает информацию из мелких деталей, которые собирает ощущение от взаимодействия с каким-то объектом или с человеком. Интуиция воспринимает образы, собирает звуки, начинает дифференцировать их. Когда человек активно работает с этими органами своего восприятия мира, у него появляется новая информация.

Самые загадочные личности ХХ века. В чем феномен Ванги и Мессинга – подробности здесь.

# Необычное # общество

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