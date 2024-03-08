Что такое подсознание? Поговорили с эмоционально-образным терапевтом

Мышление подобно айсбергу. Информация, доступная восприятию и анализу, это вершина. А «под водой», в подсознании, еще много неизведанного и непознанного: наш опыт, эмоциональная память. Эта подводная часть и есть источник интуиции, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Ловейкина, эмоционально-образный терапевт, психолог:

Что такое подсознание? Это более глубокий уровень нашего сознания, на котором хранится весь наш опыт. Мы этот опыт когда-то проживали. Мы принимали определенные решения в разном возрасте, сюда может входить внутриутробный период развития, даже опыт зачатия. Есть психологические версии, что сюда даже может входить опыт отношений наших родителей за девять месяцев до нашего зачатия. И вся эта информация – определяющая для самовосприятия, самоощущения и контакта с собой.