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Что такое подсознание? Поговорили с эмоционально-образным терапевтом

08 марта 2024 15:59
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Мышление подобно айсбергу. Информация, доступная восприятию и анализу, это вершина. А «под водой», в подсознании, еще много неизведанного и непознанного: наш опыт, эмоциональная память. Эта подводная часть и есть источник интуиции, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

Что такое подсознание? Поговорили с эмоционально-образным терапевтом-1

Наталья Ловейкина, эмоционально-образный терапевт, психолог:
Что такое подсознание? Это более глубокий уровень нашего сознания, на котором хранится весь наш опыт. Мы этот опыт когда-то проживали. Мы принимали определенные решения в разном возрасте, сюда может входить внутриутробный период развития, даже опыт зачатия. Есть психологические версии, что сюда даже может входить опыт отношений наших родителей за девять месяцев до нашего зачатия. И вся эта информация – определяющая для самовосприятия, самоощущения и контакта с собой.

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# Необычное # общество

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