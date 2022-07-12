Билет заменяет визу. На «Славянский базар» организовали дополнительный международный маршрут

Новости Беларуси. Через искусство – к миру и взаимопониманию. Чуть более суток остается до главного культурного форума Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске идут последние приготовления к «Славянскому базару». Торжественное открытие запланировано на четверг, 14 июля, но уже завтра, 13-го, гостей приглашают на «Увертюру к фестивалю». Свою программу презентуют артисты Белорусского государственного цирка. И завтра же в первый рейс из Минска и Москвы отправятся дополнительные поезда на долгожданное событие этого лета.