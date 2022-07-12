По программе «Семейный капитал» открыто более 115 тысяч депозитов, 57 тысяч семей воспользовались им досрочно

Новости Беларуси. В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто более 115 тысяч депозитов. Такой статистикой поделились в Министерстве труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распорядиться досрочно средствами решили свыше 57 тысяч многодетных семей. Деньги планируют потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинские услуги. Больше всего таких решений принято в Брестской и Минской областях.

Cемейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Его размер составляет 25 995 рублей.