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По программе «Семейный капитал» открыто более 115 тысяч депозитов, 57 тысяч семей воспользовались им досрочно

12 июля 2022 06:23
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Новости Беларуси. В Беларуси по программе «Семейный капитал» открыто более 115 тысяч депозитов. Такой статистикой поделились в Министерстве труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По программе «Семейный капитал» открыто более 115 тысяч депозитов, 57 тысяч семей воспользовались им досрочно-1

Распорядиться досрочно средствами решили свыше 57 тысяч многодетных семей. Деньги планируют потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинские услуги. Больше всего таких решений принято в Брестской и Минской областях.

Cемейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Его размер составляет 25 995 рублей.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

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