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Девушка из Лиды набрала максимальные 300 баллов по трём предметам ЦТ

12 июля 2022 06:53
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Новости Беларуси. Успеть в последний вагон. 12 июля – резервный день для сдачи централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам. Но речь лишь о тех абитуриентах, которые по уважительной причине не смогли присутствовать на экзамене в основную дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка из Лиды набрала максимальные 300 баллов по трём предметам ЦТ-1

ЦТ по этим предметам также можно будет сдать 14 июля, по остальным – 16-го. А накануне стали известны результаты тестов по физике и истории Беларуси. Оказалось, что физику абитуриенты знают чуть лучше – на 100 баллов ее написали 17 человек. А вот 100-балльников по истории всего 11. И все же есть круглые отличники. Анастасия Бильдь из Лиды получила максимальные 300 баллов. Девушка сдавала белорусский язык, математику и физику. По каждому из предметов набрала наивысший балл. Теперь за поступление можно не волноваться. Приятная новость стала отличным подарком аккурат в день рождения выпускницы.

Девушка из Лиды набрала максимальные 300 баллов по трём предметам ЦТ-4

Сертификаты ЦТ абитуриенты начнут получать с 14 июля. При себе нужно иметь паспорт, документ об образовании и пропуск с отметкой «тестирование прошел».

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Анастасия Бильдь # Фотофакт

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