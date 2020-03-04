Минспорта: «Внутренний туризм у нас развивается. За 2019 год эта цифра выросла более чем на 10%»

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Тысячы аб’ектаў стаяць паабапал». Почему на Брестской трассе так мало указателей на достопримечательности?

Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Цифры, предоставленные Белстатом, говорят о том, что внутренний туризм у нас развивается. Если в 2018 году у нас количество внутренних туристов – экскурсантов, назовём их так, составило порядка миллиона, то уже за 2019 год эта цифра выросла более чем на 10% и составила более 1 100 000.

Естественно, мы понимаем, что с учётом развития современного мира, когда народ сам выбирает, куда ему поехать, спокойно садится в машину, эта цифра абсолютно необъективна. Мы понимаем, что сами граждане на выходные садятся в машину, едут на то или иное событийное мероприятие, фестиваль либо это будет спортивное мероприятие, и это в статистику не попадает.

И, наверное, именно с этой целью министерство спорта и туризма с помощью того же Белстата и международных организаций строит вспомогательный счёт туризма, который даст наиболее объективную картину развития всего туризма Беларуси, в том числе и внутреннего.