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Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

04 марта 2020 10:33
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Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония возложения венков к памятнику погибшим сотрудникам милиции. За более чем 100 лет существования органов внутренних дел, исполняя служебный долг, погибло около тысячи милиционеров.

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Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-1

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-3

Беларусь считается одной из самых безопасных стран, в том числе и благодаря самоотверженности стражей порядка. Это подчеркнул министр внутренних дел во время церемонии возложения венков.

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-6

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Никогда у их родных эта рана не заживет. Мы встречаемся с ними традиционно накануне этого праздника, возлагаем в день этого праздника наши венки, цветы к этому святому для нас месту, потому что мы должны помнить, что совершили наши товарищи. И для молодых людей, и для наших курсантов, которые здесь сегодня стоят, это должно стать центральным событием.

И я хочу сказать, что одна треть детей сотрудников милиции, которые погибли, сейчас служат в органах внутренних дел. Это достойные продолжатели своих отцов.

Дополнило торжественную церемонию как всегда безукоризненное выступление роты почетного караула.

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-9

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-11

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-13

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-15

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-17

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-19

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-21

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-23

Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»-25

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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