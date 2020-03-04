Караев о погибших во время службы милиционерах: «Мы должны помнить, что совершили наши товарищи»

Новости Беларуси. Стражей порядка в эти дни чествуют по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, 4 марта в Минске прошла церемония возложения венков к памятнику погибшим сотрудникам милиции. За более чем 100 лет существования органов внутренних дел, исполняя служебный долг, погибло около тысячи милиционеров.

Беларусь считается одной из самых безопасных стран, в том числе и благодаря самоотверженности стражей порядка. Это подчеркнул министр внутренних дел во время церемонии возложения венков.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Никогда у их родных эта рана не заживет. Мы встречаемся с ними традиционно накануне этого праздника, возлагаем в день этого праздника наши венки, цветы к этому святому для нас месту, потому что мы должны помнить, что совершили наши товарищи. И для молодых людей, и для наших курсантов, которые здесь сегодня стоят, это должно стать центральным событием.

И я хочу сказать, что одна треть детей сотрудников милиции, которые погибли, сейчас служат в органах внутренних дел. Это достойные продолжатели своих отцов.

Дополнило торжественную церемонию как всегда безукоризненное выступление роты почетного караула.