«Библиотека под открытым небом», фуд-корты и фотозоны. Как провести выходной в Верхнем городе?

Новости Беларуси. У Ратуши стартовала бесплатная экскурсия по историческому центру Минска. Горожане и гости столицы прогуляются по старинным улочкам, а также узнают множество любопытных фактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении дня будет работать и «Библиотека под открытым небом» – традиционный проект лета. А в 20:00 ценителей музыки ожидает концерт «Классика у Ратуши». Со сцены прозвучат известные произведения, авторство которых относится к XVIII-XIX векам. Также будет организована работа фуд-кортов и фотозон.