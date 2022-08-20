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«Библиотека под открытым небом», фуд-корты и фотозоны. Как провести выходной в Верхнем городе?

20 августа 2022 10:11
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Новости Беларуси. У Ратуши стартовала бесплатная экскурсия по историческому центру Минска. Горожане и гости столицы прогуляются по старинным улочкам, а также узнают множество любопытных фактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Библиотека под открытым небом», фуд-корты и фотозоны. Как провести выходной в Верхнем городе?-1

На протяжении дня будет работать и «Библиотека под открытым небом» – традиционный проект лета. А в 20:00 ценителей музыки ожидает концерт «Классика у Ратуши». Со сцены прозвучат известные произведения, авторство которых относится к XVIII-XIX векам. Также будет организована работа фуд-кортов и фотозон.

# Культура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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