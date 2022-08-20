Александр Лукашенко поздравил режиссёра Андрея Кончаловского с 85-летием

Его имя знают на всех континентах, а фильмы вошли в мировые киноэнциклопедии. Российский кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С пожеланиями здоровья и новых творческих успехов свои поздравления народному артисту направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении долгих лет вы преданно служите искусству и любимому делу. Вам удалось создать множество ярких образов и целую галерею незабываемых кинематографических произведений. Реализованные вами проекты раскрывают широту человеческой души, формируют искренние чувства любви к Родине и уважения к ближнему. Уверен, что ваша активная жизненная позиция и неустанный творческий труд будут и впредь служить обогащению культур Беларуси и России, объединять людей разных поколений, дарить радость и хорошее настроение.