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Александр Лукашенко поздравил режиссёра Андрея Кончаловского с 85-летием

20 августа 2022 09:52
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Его имя знают на всех континентах, а фильмы вошли в мировые киноэнциклопедии. Российский кинорежиссер и сценарист Андрей Кончаловский отмечает 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С пожеланиями здоровья и новых творческих успехов свои поздравления народному артисту направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил режиссёра Андрея Кончаловского с 85-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На протяжении долгих лет вы преданно служите искусству и любимому делу. Вам удалось создать множество ярких образов и целую галерею незабываемых кинематографических произведений. Реализованные вами проекты раскрывают широту человеческой души, формируют искренние чувства любви к Родине и уважения к ближнему. Уверен, что ваша активная жизненная позиция и неустанный творческий труд будут и впредь служить обогащению культур Беларуси и России, объединять людей разных поколений, дарить радость и хорошее настроение.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Андрей Кончаловский # Фотофакт

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