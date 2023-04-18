«Библионочь» стала белорусской традицией. Почему это мероприятие пользуется спросом?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска, и Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Уже не первый год в Беларуси проводится «Библионочь». Что это за мероприятие и насколько оно пользуется спросом? Почему это стало традицией в Беларуси?

Татьяна Швед, директор Централизованной системы детских библиотек Минска:

«Библионочь» всегда приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права. Ежегодно проходит в республике, в том числе и в Минске, в библиотеках разных систем и ведомств. В этом году она пройдет в библиотеке НАН, в Республиканской научной сельскохозяйственной библиотеке, а также подключаются публичные библиотеки Минска: Центральная библиотека имени Янки Купалы и Центральная детская городская библиотека имени Николая Островского. Юлия Бешанова:

Что собой представляет это мероприятие? Ночь в музее – мы все понимаем: пришли в музей в необычное время суток, какие-то экспозиции, шоу. А что в библиотеках?

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси:

Это крупное научно-популярное мероприятие. У нас в Центральной научной библиотеке НАН с 19:00 будут различные активности до 23:00. Они в себя включают научно-популярные лекции белорусских ученых. Юлия Бешанова:

Это больше с научным уклоном? Станислав Юрецкий:

Да, у нас научная библиотека. На нашей базе будут Центральная научная и Белорусская сельскохозяйственная библиотеки. Это научно-популярные лекции. Будет большая активность от студентов Института культуры, которые будут в научно-популярной форме, где-то развлекательной рассказывать о тех исследованиях, о той работе, которые проводятся в науке и системе образования Беларуси. И все это на пространстве библиотеки, где организуются специальные тематические выставки под каждую лекцию. То есть на это время библиотека становится открытой площадкой, куда приглашаются все люди (как маленькие, так и взрослые), чтобы прийти и в более неформальной обстановке посмотреть, что из себя представляют библиотека и наука в республике. Юлия Бешанова:

Много людей приходит? Насколько популярные эти мероприятия?

Татьяна Швед:

Много людей приходит. Как детская библиотека мы проводим детские «Библиосумерки», потому что мы можем принять своих читателей с 19:00 до 21:00. К 22:00 дети должны быть уже дома. Поэтому мы не нарушаем закон, соблюдаем и приглашаем своих читателей. «Библионочь» отличается тем, что на большой площадке проходит много разных мероприятий. У нас будут и мастер-классы от наших замечательных партнеров: это общественное объединение «Союз писателей Беларуси», будет проводить презентацию своих книг Екатерина Хадасевич-Лисовая, которая является лауреатом Национальной литературной премии в области детской литературы. Придет к нам и Светлана Бахнова, она тоже член Союза писателей Беларуси, но она наша сотрудница (сотрудница 10-й детской библиотеки). Она пишет книги, знает, какие книги нужны для маленького читателя, что будут читать. Она тоже проведет свой мастер-класс. Будет и «Поле чудес», будут различные мероприятия, которые расскажут о тех книжных фондах, которые есть у нас, будут развлекательные программы. Особой популярностью сейчас у наших читателей пользуются настольные игры разной тематики. Библиотека занимает второй и третий этажи. И на этих этажах будут проходить мероприятия с 19:00 до 21:00.