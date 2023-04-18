«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате

Новости Беларуси. Пасхальный период продолжается у христиан. Это особое время для добрых дел. По традиции светские и духовные люди приходят в гости к особенным детям, дарят заботу и внимание тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Настоящий праздник подготовили для воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Более чем для 60-ти детей это учреждение стало общим домом.

В учебных мастерских молодые люди продемонстрировали свои таланты – швейное искусство, ручную лепку из глины, а еще подготовили танцевальные номера и литературные шедевры собственного сочинения.

Андрей Клок, воспитанник Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Мы были в субботу в Жировичах. На службе были, потом нам провели экскурсию. На следующий день, на Пасху, с самого утра был накрыт стол.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы к праздникам приурочиваем такие мероприятия, встречи, чтобы делиться своей радостью и помочь тем, кому недостает внимания, заботы, доброты.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Смотришь на этих ребят – с их такой тягой к жизни, и иногда мысль такая приходит в голову: мы – люди на своих ногах, хорошо говорящие, извините, так скажу, иногда ноем по всяким мелочам, жалуемся на жизнь, а сегодня ребята, которые не встают с кровати, но они умеют радоваться этой жизни. Мне кажется, нам надо с них брать пример.