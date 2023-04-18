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«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате

18 апреля 2023 15:27
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Новости Беларуси. Пасхальный период продолжается у христиан. Это особое время для добрых дел. По традиции светские и духовные люди приходят в гости к особенным детям, дарят заботу и внимание тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-1

Настоящий праздник подготовили для воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Более чем для 60-ти детей это учреждение стало общим домом.

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-4

В учебных мастерских молодые люди продемонстрировали свои таланты – швейное искусство, ручную лепку из глины, а еще подготовили танцевальные номера и литературные шедевры собственного сочинения.

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-7

Андрей Клок, воспитанник Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:
Мы были в субботу в Жировичах. На службе были, потом нам провели экскурсию. На следующий день, на Пасху, с самого утра был накрыт стол.

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Мы к праздникам приурочиваем такие мероприятия, встречи, чтобы делиться своей радостью и помочь тем, кому недостает внимания, заботы, доброты.

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-13

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Смотришь на этих ребят – с их такой тягой к жизни, и иногда мысль такая приходит в голову: мы – люди на своих ногах, хорошо говорящие, извините, так скажу, иногда ноем по всяким мелочам, жалуемся на жизнь, а сегодня ребята, которые не встают с кровати, но они умеют радоваться этой жизни. Мне кажется, нам надо с них брать пример.

«Умеют радоваться жизни». Александр Турчин и митрополит Вениамин навестили детей в Ивенецком доме-интернате-16

Кульминацией праздника стало чаепитие. За общим столом собрались не только воспитанники, но и также выпускники учреждения. Во время встречи удалось обсудить стартапы молодых людей и планы для дальнейшего сотрудничества.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александр Турчин # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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