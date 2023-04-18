Весенняя коллекция «Марко» радует девушек. Посмотрите на стильные новинки

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Наконец-то мы дождались, весна пришла. Мне кажется, именно в этот период нам, девушкам, женщинам, особо хочется преображений. Я абсолютный фанат обуви, мое преображение именно в ней. В этом году я в буквальном смысле ворвалась в «Марко», современные тенденции в моде, современная женщина за что? За красоту и удобство. Сегодня красота и удобство – это что? Это лоферы. Конкретно эту модель я выбрала за ее цвет, здесь есть уникальная пряжка, особенность, которая привлекает внимание, но в то же время она совсем не кричащая. И эта тракторная грубая подошва, которая позволяет чувствовать себя динамичной, в городском стиле быть всегда в тренде.

Кстати, на ногах у меня сейчас тоже обуты лоферы, цвет немного похож на те, что я показывала до этого, но они отличаются кардинально. Обратите внимание, какая у них подошва. В данной модели это флэт-форма, которая немного отводит нас в ретро период. Как мы знаем, мода периодически возвращается.

Полуботинки. Есть легкая отголоска на мужской стиль. Для женщин бизнес-леди в деловых костюмах, брюках – это то, что нужно. Реальный тренд, когда хочется казаться немного строгими и деловыми, как мужчины. Смотрите, какая подошва, какой основной цвет и шнурок. Все совпадает идеально.

Здесь я столкнулась с вопросом выбора. Две модели. Может, кто-то слышал и знает, что их называют сандалиями рыбака. Но тенденции меняются, данная обувь немного видоизменилась под нас, девочек.

Она стала более элегантной, сохранив свою брутальность.

Если вернуться к вопросу о любимых лоферах, смотрите, какая красота. Сегодня это очень актуальная обувь, которую можно носить буквально с сегодняшнего дня. Если под эту обувь вы наденете яркие носки или высокие гольфы, вы будете в тренде.

И как в современной и активной жизни без спорта? Эта обувь подходит для города, прогулок, а порой можно надеть в офис, если у вас не очень строгий дресс-код. Обратите внимание на эту модель. Она мне очень понравилась: монохромная и есть изюминка в виде шнурков. Мы привыкли, что подошва к основанию обуви клеится или зашивается. Здесь нет ни капли клея. Именно у «Марко» литиевой метод крепления подошвы и верха обуви.

Сейчас вам покажу, что из спорта выбрала для себя я. Вот такие кеды. Именно эта модель более современная. У них такой же метод крепления подошвы к верху обуви.

Весна весной, но я не могла устоять перед летней коллекцией «Марко». Приобрела себе такую обувь, подкупила она меня своим уникальным цветом, мягкостью и удобством при ходьбе. Натуральная кожа. Главное преимущество именно этой обуви – это закрытый нос и закрытая пятка.