«Библионочь-2026» – рассказываем, какие мероприятия пройдут в Национальной библиотеке

24 апреля по всей беларуси пройдет ежегодная культурно-просветительская акция «Библионочь-2026». Национальная библиотека посвящает вечер 20-летию своего нового здания. Алмаз знаний открылся для читателей 16 июня 2006 года. Подробнее о мероприятиях в рамках «Библионочи» поговорили с гостьей.

Юлия Валуева, заведующий сектором социально-культурных проектов отдела связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси:

Акция «Библионочь» – это мероприятие ежегодное. Это республиканская культурно-просветительская акция в поддержку чтения, которая посвящена Всемирному дню книги и авторского права, который празднуется 23 апреля. Поэтому ежегодно в конце апреля все библиотеки Беларуси в вечернее время представляют своим посетителям необычные культурные программы.

В Национальной библиотеке Беларуси тема будет «Библиотека – это пространство смыслов».

Мы посвящаем эту «Библионочь» 20-летию нового здания Национальной библиотеки Беларуси, очень знакового и важного для нас события. Это, скорее, такая объединяющая тема, потому что в этот вечер мы представим нашим посетителям все направления знаний, начиная от фольклора, заканчивая виртуальной реальностью, искусственным интеллектом. И мы хотим показать своим посетителям, все, кто придут в библиотеку к нам, что библиотека – это пространство смыслов, это пространство знаний, пространство идей и пространство вдохновения на новые открытия и свершения.

В Национальной библиотеке Беларуси мероприятие пройдет с 19:00. Оно откроется торжественным открытием и завершится в 23:00. На протяжении всего вечера будут работать более 20 тематических площадок по разным направлениям. Это и мастер-классы, это интерактивные спектакли, встречи с интересными людьми, писателями, громкие чтения. Пройдут и модные показы белорусских дизайнеров. Отдельная интересная программа пройдет в китайском центре книги.