Свыше 30 экспонатов из разных стран! Оршанец коллекционирует швейные машины

От дореволюционных моделей до современных образцов. Оршанец коллекционирует швейные машины – в его мини-музее собрано свыше 30 экспонатов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них есть легендарные миллионные образцы и модели современные. Но особый интерес вызывает машинка возрастом более 140 лет. Она до сих пор исправно работает. Увлечение зародилось еще в детстве: герой наблюдал за своим прадедом, который шил на старинной машине. Позже трудился наладчиком оборудования на заводе «Легмаш», а теперь передает опыт молодежи в политехническом колледже – вместе с учащимися и пополняет коллекцию.

Виктор Горовцов, мастер производственного обучения Оршанского государственного политехнического колледжа:

За 20 лет, находясь здесь на работе, я собрал вот эту коллекцию старинных швейных машин. Чтобы не пропала история завода «Легмаш». Это же целая эпоха. Это интереснейшие вещи. Вы представляете, сколько людей шило на этой машине, которой более 140 лет? А есть такое понятие – преемственность поколений. И представляете, когда приходят наши девочки, которых мы готовим здесь, и она шьет на этой машине, на которой 140 лет тому назад шили, у нее глаза горят.

Помимо самих машин, собраны и детали швейного производства: челноки, оверлоки, разнообразные иглы, старинная масленка и даже детские швейные машинки, которые неизменно восхищают студентов колледжа.

Ядвига Щербинина, учащаяся Оршанского государственного политехнического колледжа:

Мне очень понравились маленькие машинки, на которых раньше шили дети. И девочки шили на них одежду для кукол. Если бы у меня в детстве была бы такая машинка, я бы тоже, наверное, шила.

Коллекционер продолжает пополнять собрание – оборудование принимает в любом состоянии и своим мастерством дарит ему новую жизнь.