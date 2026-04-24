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Гендиректора мясокомбината в Брестской области будут судить – что случилось

24 апреля 2026 08:15
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Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело о получении и даче взятки в крупном размере. Фигуранты – директор одного из мясокомбинатов Брестской области и руководитель частной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие установило: с апреля 2024-го по апрель 2025 года руководитель госпредприятия получил более 8 800 евро. 

Гендиректора мясокомбината в Брестской области будут судить – что случилось-2

Евгений Непша, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Деньги предназначались за обеспечение заключения договора в поставке пищевых добавок, организацию своевременных и полных по ним расчетов, а также в целом укрепления долгосрочного сотрудничества. Примечательно, что денежные средства передавались в номерах гостиниц и ресторанах. Взяткодатель чистосердечно раскаялся в содеянном. Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 200 тысяч рублей наложен арест.

Предварительное расследование признано полным и объективным. Меры пресечения оставлены прежними: один фигурант – под стражей, второй – под подпиской о невыезде. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

# Коррупция

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