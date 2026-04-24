Гендиректора мясокомбината в Брестской области будут судить – что случилось

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело о получении и даче взятки в крупном размере. Фигуранты – директор одного из мясокомбинатов Брестской области и руководитель частной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие установило: с апреля 2024-го по апрель 2025 года руководитель госпредприятия получил более 8 800 евро.