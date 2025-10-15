Рост проходных баллов в вузы – это тенденция? Ответили в Министерстве образования

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Скажите, пожалуйста, а это уже тенденция – большие баллы для поступления? Большое количество в этом году 400-балльников, 300-балльников, планочка все выше и выше. Это тенденция?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Действительно, это тенденция. Последние годы наблюдается рост проходных баллов не только на популярных у абитуриентов специальностях, которые были сейчас озвучены, но также и на востребованных экономикой специальностях. Это и на педагогические специальности, как было отмечено, и на инженерные, которых и количество в общем приеме тоже увеличивается.

Например, в 2025 году у нас каждое четвертое место, которое было утверждено для поступления в университет, это была инженерная специальность. Поступая сегодня, любой из молодых наших людей, будь то в университет либо в колледж, он уверен, что через 3-5 лет (в зависимости от того, где он получает свою профессию) будет иметь гарантированное первое рабочее место. Поэтому и структура специальностей, которая утверждается ежегодно, как раз таки также с учетом этого производится.