Новости Беларуси. БГУ впервые вошел в топ-500 лучших университетов мира. Рейтинг составило известное британское агентство «QS World University Rankings», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим признан Массачусетский технологический институт в США, на втором месте Кембридж. Основывается рейтинг на анализе данных о вузе и опросе независимых экспертов.

Это далеко не первое мировое достижение БГУ. Так, в августе 2014 года вуз попал еще и в список Испанского рейтингового агентства. И разместился на 673 месте. А по данным российского агентства, БГУ занял второе место среди вузов стран СНГ и Прибалтики.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:

Сегодня опубликован рейтинг британского агентства QS, на который в основном ориентируется российское Министерство образования и науки. В этом рейтинге БГУ вошел в 500 лучших университетов мира. Первый раз за всю историю. Это приятное событие, с которым мы друг друга поздравляем.