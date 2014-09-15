Точную копию 13-метрового боевого корабля викингов создали три жителя Гродненской области

Новости Беларуси. Трое жителей Гродненской области своими руками построили точную копию 13-метрового боевого корабля викингов. Увлеченные исторической реставрацией молодые люди на протяжении пяти месяцев трудились над проектом. Использовали исключительно древние чертежи и природный материал.

Три друга, увлеченных одной идеей, трудились над созданием корабля викингов ровно 6 месяцев. Подготовительная же работа длилась несколько лет. Пришлось изучить сотни архивных документов, летописей и сказаний. Посещая международные исторические реконструкции, наглядно изучали устройство средневековых судов. В результате получилась ладья, максимально приближенная к эпохе викингов. Ее длинна – 13 метров, ширина – 3.

Дмитрий Вороновский:

В то время, когда в IX веке выходили в море, вся это полностью заполнялось камнями для баланса. И вещи хранили в основном наверху. Там даже места не было положить.

В качестве строительного материала – сосна, дуб и осина. Пропитка досок – исключительно природной смолой. Чтобы придать кораблю цвет, борта в ручную обжигали открытым огнем.

Единственный новодел – заклепки. Реставраторы сделали их из железа, а во времена викингов они были медные.

Дмитрий Вороновский:

Между досками лежит шнур, пакля то есть, пеньковая веревка, она смазана дегтем (березовый деготь). И сжимается. Через 30 сантиметров идут заклепки.

Особое внимание ребята уделили управляемости судна. Двухметровый деревянный руль закрепили специальными кожаными ремнями. Говорят, конструкция достаточно надежная, может выдержать даже морской шторм.

Готовность боевой ладьи почти стопроцентная. Осталось установить мачту и изготовить весла. Они в корабле – главный двигатель.

Алексей Карандей:

Сейчас ведется работа над веслами. Вот конкретная заготовка на весло длиной 3 метра, сделана из сосны. В принципе, требует она только ручной работы.

Самый главный момент в строительстве корабля – спуск на воду – прошел удачно. Полгода напряженной работы остались позади. Сейчас реставраторы планируют свой первый поход.

Уже определено и постоянное место швартовки корабля викингов. Это берег Немана, музей истории быта IX века. Его, кстати, ребята тоже возводят своими руками.

В ближайшем будущем на этом месте появится настоящее средневековое поселение викингов, где туристы смогут познакомиться с культурой скандинавских народов, их влиянием на белорусские земли. А боевая ладья станет наглядным действующим экспонатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.