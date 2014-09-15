Новости Беларуси. Более 500 человек оштрафованы с начала 2014 года в Минске за незаконную сдачу жилья в аренду. Несмотря на то, что число нарушителей по сравнению с 2013 годом уменьшилось, спрос на «временное» жилье по-прежнему высок.

В Минске ежегодно на четыре тысячи съемных помещений становится больше. Самыми популярными среди арендаторов по-прежнему остаются однокомнатные квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Лайков, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Проводятся контрольные мероприятия. Они основаны на получении информации со всех источников. Прежде всего, Интернет. Когда видим, что данная квартира предлагается к услугам в виде сдачи квартиры, но у нас в базе ее нет. Призываю: заключайте всегда договоры при занятии данным видом деятельности как со стороны арендодателя, так и квартиросъемщика.