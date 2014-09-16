Новости Беларуси. В Беларуси могут ввести штрафы за наркотическое опьянение. По мнению специалистов, такая норма должна помочь вытянуть наркопотребителей из тени, в частности упростить их учет и проведение с ними профилактики.

Законопроект об ужесточении борьбы с наркотиками планируется к рассмотрению парламентариями в осеннюю сессию.

В документе также предлагается усилить уголовную ответственность за производство наркотиков в лабораторных условиях и их сбыт несовершеннолетним. По словам специалистов, эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. Так, по сравнению с 2013 годом количество уголовных дел по наркотикам, где фигурируют подростки, увеличилось почти в 5 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.