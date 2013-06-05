БГУ впервые провел прямой сеанс радиосвязи с Международной космической станцией

Новости Беларуси. На связи с космосом. БГУ этой ночью впервые провел прямой сеанс радиосвязи с Международной космической станцией. Пообщаться с российскими членами экипажа Павлом Виноградовым и Федором Юрчихиным смогли ведущие белорусские ученые и студенты.

Сеанс связи начался около полуночи и продолжался 11 минут. За это время участники разговора успели задать около десятка вопросов. В основном они касались работы со сложной техникой и интересных фактов из жизни в космосе.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета, академик:

Связь с Космосом - одна из категорий очень запоминающихся, ярких событий. И для меня лично, хотя я это в жизни проходил, и, конечно, для молодежи, для студентов.

Одна из наших идей, я уже говорил, – это иметь собственные спутники. Мы, в общем-то, уже разработал план-проект по созданию спутника. Три этапа: создание, испытание и запуск. Создать: мы все понимаем, знаем. Испытания мы сами не проведем. Тут надо много специально аппаратуры. Запуск уже, конечно, те космические державы, которые имеют ракетоносители, космодромы и так далее. И переговоры мы ведем с Роскосмосом.

К диалогу присоединились и гости из Курского университета, которые прибыли в Минск накануне. В составе делегации – член Российской академии космонавтики, правнук выдающегося ученого Константина Циолковского Сергей Самбуров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегей Самбуров, глава Фонда Константина Циолковского, член Российской академии космонавтики:

Станция открыта для всех. И вообще из Космоса нет границ, поэтому, пожалуйста, участвуйте во всех экспериментах. Мы с радостью будем с вами участвовать.

Сейчас мы приехали. Через университет будем связываться во всех экспериментах. Спутник сделаем, запустим, второй, третий, может, какую-то новую конструкцию, придумаете эксперимент, предложите поставить его на борту. Мы его поставим, если он будет интересный.

До сеанса связи еще около сорока минут, в Минске скоро полночь. Правда в космосе на часах совсем другие цифры. МКС живет по «гринвичу», а за сутки станция успевает сделать шестнадцать витков по орбите. То есть за 24 часа космонавты могут посмотреть шестнадцать восходов и закатов.

Несмотря на поздний час в новом корпусе БГУ собрались десятки журналистов, студентов и преподавателей. Все с нетерпением ждали, когда МКС окажется в зоне доступа. Контакт был установлен через две минуты после полуночи. По расписанию, у космонавтов было личное время. Его обычно и используют для общения с землей.

На МКС работают и с белорусской техникой. В частности, на там находится экземпляр фотоспектральной системы, созданной учеными БГУ. А сейчас в БГУ идут работы над созданием своего спутника для студентов. Все технические вопросы белорусская сторона уже решила. Но для того чтобы воплотить проект в жизнь, не обойтись без помощи восточных соседей. Договоренность на уровне вузов уже достигнута.

Сергей Емельянов, ректор Юго-Западного государственного университета (Курск, Российская Федерация):

Запуск будет бесплатным. Некоторые нюансы, которые будут изготовлены в России, может быть, потребуют некоторых вложений. Но мы все-таки будем стараться, чтобы межвузовское сотрудничество строилось на безвозмездной основе.

В общем, наша страна еще раз подтвердила статус космической державы. Что неудивительно, ведь с передовой в этом плане Россией Беларусь связывают слишком тесные контакты, не только на космическом уровне.