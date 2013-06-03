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К 55-летию Солигорска на въезде в город появилась стела

03 июня 2013 15:26
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Новости Минской области. Парадный подъезд. Своеобразным подарком к 55-летию Солигорска от местного строительного треста № 3 стала благоустроенное кольцо на трассе Минск - Микашевичи. На въезде в город появилась стела высотой двенадцать метров и весом около шести тонн. На ней укреплен герб Минщины и столицы белорусских шахтеров.

Архитектурная композиция - только часть подарка строителей местным жителям. Специалисты строительного треста задействованы на возведении новых объектов, которые уже скоро станут украшением города шахтеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кузьмин, заместитель генерального директора строительного треста №3 Солигорска:
Мы здесь отметили наших строителей, сегодня та надпись, которая на знаке: «Свети, Солигорск! Слава строителям!», все-таки, наши строители вносят лепту в строительство нашего города, чтобы он был краше с каждым днем, с каждым годом.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Алексей Кузьмин # Строительный трест №3 Солигорска

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