К 55-летию Солигорска на въезде в город появилась стела

Новости Минской области. Парадный подъезд. Своеобразным подарком к 55-летию Солигорска от местного строительного треста № 3 стала благоустроенное кольцо на трассе Минск - Микашевичи. На въезде в город появилась стела высотой двенадцать метров и весом около шести тонн. На ней укреплен герб Минщины и столицы белорусских шахтеров.

Архитектурная композиция - только часть подарка строителей местным жителям. Специалисты строительного треста задействованы на возведении новых объектов, которые уже скоро станут украшением города шахтеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кузьмин, заместитель генерального директора строительного треста №3 Солигорска:

Мы здесь отметили наших строителей, сегодня та надпись, которая на знаке: «Свети, Солигорск! Слава строителям!», все-таки, наши строители вносят лепту в строительство нашего города, чтобы он был краше с каждым днем, с каждым годом.