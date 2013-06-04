Новости Беларуси. Встреча фронтовых товарищей. В Гродно прибыла делегация представителей ветеранских и общественных организаций Литвы. Гости намерены посетить места боевой славы, погранзаставу Усова на белорусско-польской границе и Августовский канал. Бывшие фронтовики интересовались поддержкой ветеранов войны в Беларуси, участием наших фронтовиков в патриотическом воспитании молодежи.

Планируется, что такие визиты станут традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павелас Титовас, ветеран Великой Отечественной войны (Литва):

Я приехал посмотреть, как живут белорусские партизаны, как к ним относятся узнать. Я как раз участвовал в освобождении Беларуси. Есть что вспомнить. Ранения получил.

Петр Кожемякин, ветеран Великой Отечественной войны (Литва):

О Беларуси у меня только положительные моменты. У меня был гарнизон, я обслуживал. В Вильнюсе – центр, в Кобрине – часть. Поэтому я знаю Беларусь насквозь. Я и белорусский язык прекрасно понимаю.