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В Гродно прибыла делегация представителей ветеранских и общественных организаций Литвы

04 июня 2013 13:08
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Новости Беларуси. Встреча фронтовых товарищей. В Гродно прибыла делегация представителей ветеранских и общественных организаций Литвы. Гости намерены посетить места боевой славы, погранзаставу Усова на белорусско-польской границе и Августовский канал. Бывшие фронтовики интересовались поддержкой ветеранов войны в Беларуси, участием наших фронтовиков в патриотическом воспитании молодежи.

Планируется, что такие визиты станут традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павелас Титовас, ветеран Великой Отечественной войны (Литва):
Я приехал посмотреть, как живут белорусские партизаны, как к ним относятся узнать. Я как раз участвовал в освобождении Беларуси. Есть что вспомнить. Ранения получил.

Петр Кожемякин, ветеран Великой Отечественной войны (Литва):
О Беларуси у меня только положительные моменты. У меня был гарнизон, я обслуживал. В Вильнюсе – центр, в Кобрине – часть. Поэтому я знаю Беларусь насквозь. Я и белорусский язык прекрасно понимаю.

# общество # Беларусь помнит

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