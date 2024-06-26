Домашние лепёшки с брынзой и овощами. Рецепт сытного и простого завтрака
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим домашние лепешки с брынзой и овощами. Для этого блюда нам понадобится мука, брынза, кинза, огурец, помидор, редиска, молоко, дрожжи, сахар.
Берем муку (450 граммов), а также нам понадобится молоко и вода. Предварительно подогреваем до 37 градусов 100 граммов воды и теплое молоко. Молока понадобится 200 граммов. А еще нам нужно 8 граммов быстродействующих дрожжей. Все тщательно перемешиваем. Дрожжи должны раствориться. Оставляем на 2-3 минуты, чтобы дрожжи начали работать.
Нарежем брынзу крупными кубиками. Сверху насыпаем листики кинзы. Кинза отлично сочетается с брынзой.
Также возьмем томат, огурец и редис. Томат нарезаем крупными кусками.
Следом замешиваем тесто. Малыми порциями ввожу молочную смесь в муку и перемешиваю. Добавляем буквально одну столовую ложку сахара и немного соли, после чего необходимо тщательно все перемешать. Тесто должно быть однородным, эластичным, и все ингредиенты должны смешаться. Готовое тесто оставляем на 20 минут, чтобы оно подошло.
Приступаем к приготовлению лепешки. Делим тесто на небольшие шарики и формируем их них лепешки. Для этого нужно раскатать тесто до двух миллиметров толщиной. Форму можно придать произвольную. Готовые лепешки убираем в сторону и продолжаем формировать следующие.
Сформованные лепешки выкладываем на противень, который мы застилаем пергаментом, и смазываем пергамент растительным маслом. Отправляем готовые лепешки в разогретую духовку до 270 градусов на 13 минут.
Румяные лепешки готовятся за считаные минуты. Лепешки можно готовить с различными начинками: с мясными, грибными, сладкими.