Домашние лепёшки с брынзой и овощами. Рецепт сытного и простого завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим домашние лепешки с брынзой и овощами. Для этого блюда нам понадобится мука, брынза, кинза, огурец, помидор, редиска, молоко, дрожжи, сахар.

Берем муку (450 граммов), а также нам понадобится молоко и вода. Предварительно подогреваем до 37 градусов 100 граммов воды и теплое молоко. Молока понадобится 200 граммов. А еще нам нужно 8 граммов быстродействующих дрожжей. Все тщательно перемешиваем. Дрожжи должны раствориться. Оставляем на 2-3 минуты, чтобы дрожжи начали работать.