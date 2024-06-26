В Беларуси упростили процедуру регистрации автомобилей

Процедуры регистрации, постановки на учет и отчуждения авто упростили в Беларуси. Уже с 17 июня действуют новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается новшеств, одно из них – введение электронного паспорта. Он потребуется, чтобы поставить машину после покупки на учет. В первую очередь речь об автомобилях, ввезенных из-за границы, а также произведенных в Беларуси или в странах Евразийского экономического союза.

Это значительно упростит прохождение административных процедур. Раньше автолюбителям приходилось предоставлять в ГАИ внушительный пакет документов, в том числе с таможни. Теперь вся информация будет в электронном паспорте. Благодаря этому сократится время их проверки, а, соответственно, свидетельство о регистрации выдадут быстрее. Один-два дня ожидания вместо пяти.