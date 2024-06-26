В Беларуси упростили процедуру регистрации автомобилей

Процедуры регистрации, постановки на учет и отчуждения авто упростили в Беларуси. Уже с 17 июня действуют новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процедуры регистрации, постановки на учет и отчуждения авто упростили в Беларуси. Уже с 17 июня действуют новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается новшеств, одно из них – введение электронного паспорта. Он потребуется, чтобы поставить машину после покупки на учет. В первую очередь речь об автомобилях, ввезенных из-за границы, а также произведенных в Беларуси или в странах Евразийского экономического союза.
Это значительно упростит прохождение административных процедур. Раньше автолюбителям приходилось предоставлять в ГАИ внушительный пакет документов, в том числе с таможни. Теперь вся информация будет в электронном паспорте. Благодаря этому сократится время их проверки, а, соответственно, свидетельство о регистрации выдадут быстрее. Один-два дня ожидания вместо пяти.
Александр Шмаенков, начальник отделения управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ГАИ МВД Беларуси:
На сегодня на территории Беларуси зарегистрировано порядка 4,3 миллиона единиц транспортных средств. Ежедневно регистрационными подразделениями осуществляется порядка 4-4,5 тысячи административных процедур, связанных с регистрацией транспорта. За пять месяцев предыдущего года было осуществлено порядка 480 тысяч административных процедур, связанных с регистрацией транспорта.
Также рассматривается вопрос о введении электронного паспорта для всех транспортных средств в Беларуси. Эта система успешно действует на территории всего ЕАЭС. Это удобно, а главное – безопасно. Электронный паспорт тяжелее подделать.