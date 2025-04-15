БГПУ увеличит набор на специальности, связанные с инклюзивным образованием

Вузы страны начинают распределять выпускников. 15 апреля первое место работы получили студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году обладателями дипломов БГПУ станут более двух тысяч юношей и девушек. В них особенно нуждаются в регионах. Оттуда поступило почти в три раза больше заявок на молодых специалистов, чем от столичных учреждений образования. Вместе с тем университеты и колледжи готовятся принять новое поколение студентов. Подробности в сюжете Алины Мычко.

Распределение. Один из самых долгожданных и волнующих этапов студенческой жизни тех, для кто учился на бюджете. Первое рабочее место сегодня получили более 80 будущих выпускников-педагогов БГПУ. Для большинства из них никаких сюрпризов не было. Около половины молодых учителей – выпускники педклассов и целевики. Им предстоит трудиться на малой родине. В вузах Беларуси начинается распределение выпускников.

Ангелина Желобкович, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Я считаю, где родился – там и пригодился. Учителем захотела стать, потому что передо мной всегда был яркий пример. Это мой классный руководитель – она учитель математики и информатики. И то, как она преподавала материал, меня вдохновило на то, чтобы быть таким же классным профессионалом своего дела.

Пока одни молодые люди прощаются со студенчеством, для других все только начинается. В этом году последний звонок прозвучит для 56 тысяч одиннадцатиклассников. Вузы готовы зачислить на первый курс более 48 тысяч человек. На некоторые специальности набор возрастет. Педагогические в их числе.