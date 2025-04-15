В вузах Беларуси начинается распределение выпускников

Для большинства из них никаких сюрпризов не было. Около половины будущих учителей – выпускники педагогических классов и целевики. Им предстоит трудиться на малой родине. В этом году дипломы БГПУ получат более двух тысяч выпускников. В них особо нуждаются в регионах. Оттуда поступило почти в три раза больше заявок на молодых специалистов, чем от школ и колледжей столицы.

Кирилл Радевский, выпускник Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка: Я распределяюсь в Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени Лобанка. Считаю это очень хорошей практикой. Молодежь сейчас стремится конкретно в столицу, а кто будет поднимать наши регионы. Нужно, чтобы у нас страна была развита равномерно и везде.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Государство сегодня создает все необходимые условия, меры социальной поддержки для педагогов. Хотелось бы отметить то, что идет поэтапное повышение заработной платы и фактически в настоящее время по итогам первых двух месяцев зарплата учителей достигла 100 % по средней заработной плате по стране. Это тот индикативный показатель, который являлся важным для правительства, для Министерства образования, который мы должны были выполнить по итогам пятилетки текущего года.

Параллельно в стране продолжается подготовка к вступительной кампании. В 2025-м вузы планируют принять более 48 тысяч студентов. Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличится на 400.