Платных будет меньше – сколько бюджетных мест предлагают вузы Беларуси в 2025 году?

Вузы страны начинают распределять выпускников. 15 апреля первое место работы получили студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем университеты и колледжи готовятся принять новое поколение студентов.

Перед поступлением в вузы и ссузы школьникам предстоит выдержать выпускные испытания. В конце мая – начале июня они сдадут ЦЭ. Следующий этап – централизованное тестирование. Регистрация уже открыта. Она продлится до 22 апреля. Первые абитуриенты подадут документы в приемные комиссии уже в июне.

Алина Мычко, корреспондент:

Сроки вступительной кампании уже известны. Первыми по традиции в вузы и колледжи пойдут целевики. Подавать документы они будут с 27 июня по 2 июля, а с 4 по 10 июля – сдадут внутренние экзамены.

Основной этап вступительной кампании в вузы пройдет с 12 июля по 3 августа. Колледжи начнут принимать документы на несколько дней позже. За соблюдением прав и законов на каждом этапе будет следить профильная комиссия во главе с вице-премьером Владимиром Караником. Соответствующий указ накануне подписал глава государства.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В первую очередь она следит за тем, чтобы строго выполнялся указ главы государства о правилах приема. И, соответственно, все ситуации, которые, возможно, могут возникнуть в рамках как выпускной, так и вступительной кампании со стороны абитуриентов, родителей, они направляются как раз в госкомиссию для последующего оперативного рассмотрения. Это хорошая традиционная форма контроля за ходом выпускного и вступительного экзаменов, которая еще раз подтверждает полную гарантию справедливости и прозрачность единообразия подходов абсолютно ко всем нашим ребятам.