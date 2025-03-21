21 марта стартует всенародная акция «Дай лесу новае жыццё»

Сразу после разрушительного прошлогоднего урагана были приняты меры для восстановления поврежденных участков. Основные работы проведены в двух областях – Могилевской и Гомельской. Теперь, после установления теплой погоды, на буреломных участках снова будет многолюдно. Уже выращено около 35 миллионов саженцев, показатель рекордный. Новая акция охватит все регионы страны. Но основные работы, конечно, в наиболее пострадавших от непогоды. Всего планируется высадить деревья на более чем 6,5 тысячи гектарах. Беларусь входит в десятку самых богатых лесными ресурсами европейских государств. На одного жителя приходится гектар леса, это вдвое превышает среднемировой показатель. Всего на карте страны деревьями занято более 40 % территории.