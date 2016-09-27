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«Нужна щука в озере, чтобы карась не дремал»: подразделение Минспорта займётся качеством туруслуг

27 сентября 2016 20:14
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К Всемирному дню туризма. Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Михаил Портной в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы бываем же у наших соседей, доводится побывать и далеко, и при всей любви к нашим соотечественникам, как ни крути, но вот, что касается сервиса или вот, к примеру, количества мест, где очень вкусно – вот у нас процентное соотношение, по-моему, всё-таки, уступает. Можем ли мы это как-то изменить?

«Нужна щука в озере, чтобы карась не дремал»: подразделение Минспорта займётся качеством туруслуг -1

Михаил Портной:
Используя вот эту инфраструктуру, уже можно получать очень хорошие деньги, необходимо поработать над техникой – мы это сделаем.

Я думаю, в ближайшее время в Департаменте по туризму появится, без увеличения численности людей, из тех людей, маленькое такое подразделение, которое будет за качество услуг, ну, немножко, так сказать – надо щука в озере, чтобы карась не дремал.

Думаете, административным методом можно сделать? Или, всё-таки, воспитание, чувство стиля, вкуса?

Михаил Портной:
Первое, однозначно, воспитание и то, о чём я сказал: индустрия гостеприимства. Чтобы, как дорогого гостя ждали и это в сознании должно быть. Но вместе с тем, к сожалению, менталитет такой, что иногда надо и помогать. Вот будем помогать чуть-чуть.

Полностью текст интервью и видео здесь

# общество # Туризм

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