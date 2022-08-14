Какими будут предстоящие осень и зима? Народные приметы на середину августа

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 15 августа – считается, какая погода днем, такой она будет в сентябре, рассказали в программе «Плюс-минус» . Пауки плетут маленькие сети или резко замолчали лягушки – к ветру, громко заквакали – к дождю. Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром – верный признак хорошей погоды.

16 августа – считалось, что в этот день можно узнать погоду на будущую зиму. Если ветер южный, то зима будет теплой и снежной. Вихри – к суровой зиме. Сильный холодный ветер – к морозной, южный – к мягкой.

17 августа – по народным приметам, в этот день можно определить погоду на осень. Считалось, какая погода стоит на Авдотью, таким будет и ноябрь. Кроме того, начавшийся сегодня дождь может затянуться на целую неделю.

18 августа – по приметам можно определить, каким будет декабрь. Если день пасмурный, то первый месяц зимы будет холодным и снежным, а если на улице тепло и ясно, то и декабрь будет теплым и солнечным.