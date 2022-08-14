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У православных верующих начался Успенский пост. Что предписано делать в эти дни?

14 августа 2022 09:35
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Новости Беларуси. У православных верующих 14 августа начался последний из многодневных постов в году – Успенский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-народному его еще называют «Спасовка». Установлен пост в память о Божией Матери.  

У православных верующих начался Успенский пост. Что предписано делать в эти дни?-1

По церковному преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к событию постом и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души или исправлении. Церковь в эти дни рекомендует соблюдать ограничения не только в пище, но и в поведении – предписано молиться, совершать добрые дела, избавляться от греховных страстей и привычек. Длится Успенский пост всего две недели – с 14-го по 27 августа.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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