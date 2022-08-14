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В Беларуси намолотили 5 миллионов тонн зерна

14 августа 2022 09:48
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси намолотили 5 миллионов тонн зерна-1

В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры убраны с миллиона 317 тысяч гектаров. В лидерах Брестская область. Аграрии региона уже убрали порядка 90 % площадей. В Витебской обработано 44 % полей, в Гомельской порядка 68 %, к схожим цифрам близка и Минская область – 61%. Аграрии Гродненской области приближаются к цифре в 55 %, в Могилевской – к 53 %.  

В Беларуси намолотили 5 миллионов тонн зерна-4

Стоит сказать, что работе аграриев благоприятствует и погода. В некоторых районах столбики термометра показывают выше +30. Но большой плюс только стимулирует к большим результатам. Ведь задача – с полей собрать максимум. Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до 25 августа.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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