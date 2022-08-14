В Беларуси намолотили 5 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры убраны с миллиона 317 тысяч гектаров. В лидерах Брестская область. Аграрии региона уже убрали порядка 90 % площадей. В Витебской обработано 44 % полей, в Гомельской порядка 68 %, к схожим цифрам близка и Минская область – 61%. Аграрии Гродненской области приближаются к цифре в 55 %, в Могилевской – к 53 %.
Стоит сказать, что работе аграриев благоприятствует и погода. В некоторых районах столбики термометра показывают выше +30. Но большой плюс только стимулирует к большим результатам. Ведь задача – с полей собрать максимум. Закончить массовую уборку в Беларуси планируют до 25 августа.