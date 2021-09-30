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В «Великом камне» запустят производство препаратов китайской традиционной медицины

30 сентября 2021 13:51
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» планируют запустить производство препаратов китайской традиционной медицины. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с директором Института культуры и экономики Цзиньтай – врачом Цай Чуаньцином, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В «Великом камне» запустят производство препаратов китайской традиционной медицины-1

Место переговоров – предприятие по производству травяного чая, сырье для которого выращивается в Мядельском районе. Особый интерес у китайских гостей вызывают валериана и эхинацея. На их основе также делают лечебные настойки. Поэтому новое производство в «Великом камне» будет завязано именно на белорусских травах.

В «Великом камне» запустят производство препаратов китайской традиционной медицины-4

Сергей Ладышев, директор предприятия по производству фитопродукции:
Увидели интерес у китайской стороны, который дальше будем вместе прорабатывать, к таким растениям, как валериана, эхинацея. Всего же в Мядельском районе мы выращиваем 11 видов только лекарственного сырья. Наши традиционные чаи и вот эта символичность соединения компонентов традиционного чая китайского и наших белорусских трав, где уже само собой заложен символ нашей дружбы. Вызвали интерес и фитоБАДы, потому что это уже, собственно, компоновка трав нашего растительного сырья, но уже в той дозировке, которая позволяет достичь некоего терапевтического эффекта.

В «Великом камне» запустят производство препаратов китайской традиционной медицины-7

Также стародорожский филиал Слуцкого сахарного комбината представил свои полезные новинки. Это соки из ягод: брусники, клюквы, черники. Вскоре начнутся поставки на внутренний рынок. Есть и экспортные перспективы.

# Беларусь-Китай # общество # Сергей Ладышев # Александр Турчин # Фотофакт

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