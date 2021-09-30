В «Великом камне» запустят производство препаратов китайской традиционной медицины

Место переговоров – предприятие по производству травяного чая, сырье для которого выращивается в Мядельском районе. Особый интерес у китайских гостей вызывают валериана и эхинацея. На их основе также делают лечебные настойки. Поэтому новое производство в «Великом камне» будет завязано именно на белорусских травах.

Сергей Ладышев, директор предприятия по производству фитопродукции:

Увидели интерес у китайской стороны, который дальше будем вместе прорабатывать, к таким растениям, как валериана, эхинацея. Всего же в Мядельском районе мы выращиваем 11 видов только лекарственного сырья. Наши традиционные чаи и вот эта символичность соединения компонентов традиционного чая китайского и наших белорусских трав, где уже само собой заложен символ нашей дружбы. Вызвали интерес и фитоБАДы, потому что это уже, собственно, компоновка трав нашего растительного сырья, но уже в той дозировке, которая позволяет достичь некоего терапевтического эффекта.