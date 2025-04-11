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Новости по тегу #Патриция Станкевич

Я воевал не за медали, а за Родину. Во Дворце Республики продолжается показ концерта-реквиема «Каждый третий»
11 апреля 2025 18:25

Я воевал не за медали, а за Родину. Во Дворце Республики продолжается показ концерта-реквиема «Каждый третий»

Отработка реальных сценариев противодействия хакерам! Чем уникальны киберучения ОАЦ – рассказываем
03 декабря 2024 18:15

Отработка реальных сценариев противодействия хакерам! Чем уникальны киберучения ОАЦ – рассказываем

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?
08 октября 2023 17:30

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?