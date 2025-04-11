Новости по тегу #Патриция Станкевич

Сегодня, 11 апреля, во Дворце Республики делегация из Минской области. С первых дней Великой Отечественной войны жители этого региона ощутили ударные силы немецкой армии. На его территорию наступала самая мощная группировка вермахта – «Центр».
Участие в киберучениях приняли команды государственных органов и центров кибербезопасности банковского сектора, системы транспорта, энергетики и мобильной связи страны.
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