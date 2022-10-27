Безопасность превыше всего. Напоминаем основные правила поведения в метро

Никита Реут, корреспондент:

Общественный транспорт – это визитная карточка каждого города. Самым же комфортным из них считается метро. Но какие правила нужно соблюдать в Минском метрополитене, пробуем разобраться. Ежедневно Минский метрополитен посещают от 600 до 800 тысяч человек. При таком огромном потоке людей нужно обязательно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

По сути, самое сложное и самое опасное в метрополитене – это контактный рельс, но он находится в недоступном месте для пассажиров. Он находится сразу под краем платформы. Но бывают ситуации, крайне редко, но бывают, когда вдруг нечаянно человек может оказаться на путях. Конечно, нужно сразу привлекать внимание других пассажиров и кричать, что ты оказался на путях. Естественно, у нас есть дежурные по станции, которые наблюдают по мониторам за тем, что происходит на станции. Также есть служба безопасности, они обязательно это увидят, и сразу же дежурная по станции отключит контактный рельс и снимет напряжение.

Если вдруг вы оказались на рельсах, не нужно пытаться выбраться обратно на платформу, ведь контактный рельс опасен. Правильным решением будет двигаться в сторону зеркала и черно-белой отметки, попутно привлекая к себе внимание. Андрей Дроб:

Нередко бывают случаи, когда подростки балуются, играют на платформе, роняют на пути мобильный телефон. Конечно, первая реакция – это спрыгнуть и забрать, все-таки дорогая вещь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если уронили телефон или любой другой предмет, то нужно сразу же обратиться к сотруднику метро или же через социнфо, и в перерывах между поездами его достанут. Не менее опасный источник травм – это эскалатор. Первое и основное правило – по нему нельзя бегать или ходить. А для устойчивости лучше держаться за поручень.

Андрей Дроб:

В каждом вагоне метро есть специальные места, которые предназначены в первую очередь для пассажиров с детьми, беременных, престарелых людей, а также для людей с ограниченными физическими возможностями. Занимать эти места никому не рекомендуется кроме тех, кто должен на них находиться. Если вдруг к вам подходит тот же инвалид или пожилой человек, то нужно уступить место, нужно быть взаимно вежливым и ощущать социальную ответственность. Безусловно, правила безопасности в метрополитене важны, но не менее существенны правила этикета. Внимание к сотрудникам и пассажирам метрополитена покажут ваше небезразличие и заботу об окружающих. Андрей Дроб:

С чего начинается театр – с вешалки, так и метрополитен начинается с того, что вы проходите к турникетам. Нас встречают инспекторы службы безопасности. Большая просьба к нашим пассажирам, если к ним обращается сотрудник с просьбой отправить на досмотр ручную кладь, то просьба быть взаимно вежливым. Инспекторы постараются создать вам нормальное, хорошее настроение, всегда будут корректны, хотелось бы, чтобы так было и в ответ.