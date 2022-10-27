Цены на предметы роскоши и цветы в Беларуси больше не ограничены

Новости Беларуси. Правительство скорректировало подходы к формированию стоимости ряда товаров. Цены на предметы роскоши и цветы больше не ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также разрешено добавлять к стоимости продукции расходы на упаковку, зарплату рабочих и амортизацию. Изменили и правила переоценки продукции.