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Цены на предметы роскоши и цветы в Беларуси больше не ограничены

27 октября 2022 13:25
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Новости Беларуси. Правительство скорректировало подходы к формированию стоимости ряда товаров. Цены на предметы роскоши и цветы больше не ограничены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также разрешено добавлять к стоимости продукции расходы на упаковку, зарплату рабочих и амортизацию. Изменили и правила переоценки продукции.

Цены на предметы роскоши и цветы в Беларуси больше не ограничены-1

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
При поступлении нового товара цена формируется и на остатки, и на этот новый товар с учетом норм действия постановления, то есть ограничивается торговая надбавка к цене нового поступления. Также предусмотрена такая же возможность в последующем при поступлении новых партий товара проводить дооценку до вновь поступившего товара. Это позволит, не нарушая технологический процесс в торговле, обеспечивать полку товаром и проводить дооценку товаров, не нарушая норм постановления № 713.

Цены на предметы роскоши и цветы в Беларуси больше не ограничены-4

Изменения в систему регулирования цен не ограничивают проведение акций и распродаж. Если есть возможность вместе с производителем провести дисконт-кампанию, то торговля имеет на это право.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Иван Вежновец # Фотофакт

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