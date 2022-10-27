У белорусов есть шанс пройти процедуру ЭКО бесплатно. Что для этого нужно?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

В Беларуси существует программа, которая предусматривает попытку бесплатного проведения ЭКО в государственных учреждениях здравоохранения. И сегодня об этой программе расскажет специалист центра «Мать и дитя». Согласно Указу Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», ЭКО в Республике Беларусь на бюджетной основе можно провести парам, которые состоят в зарегистрированном браке и имеют показания к данной процедуре, а также главным условием является возраст пациентки менее 40 лет.

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя», врач акушер-гинеколог высшей категории:

Для того чтобы провести программу бесплатного ЭКО, супружеская пара должна быть обследована по бесплодию и должен быть установлен диагноз, предполагающий проведение данной процедуры. Для того чтобы супружеская пара обследовалась, ей необходимо обратиться в один из центров планирования семьи, которые имеются в каждом областном центре Республики Беларусь. Либо в консультацию по месту жительства. Обследование проводится, после этого супружеская пара направляется в региональную комиссию по выдаче направлений на бесплатные программы ЭКО.

Данные комиссии имеются в каждом областном центре. Также отдельно имеется комиссия для города Минска. Кроме того, на базе РНПЦ «Мать и дитя» функционирует республиканская комиссия по выдаче решений на бесплатное проведение ЭКО. После положительного ответа пара может обратиться в один из трех центров, которые задействованы в программе бесплатного проведения ЭКО. Ирина Дусь:

Это отделения вспомогательных репродуктивных технологий Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», отделение ЭКО второго городского родильного дома города Минска и отделение ЭКО Гомельского областного медико-генетического центра. Обследования супружеская пара проходит по месту жительства, они включают в себя обследование на инфекции, гормональное обследование женщины, спермограмму супруга, также УЗИ молочной железы и органов малого таза, обследование на RW, вич, маркеры гепатитов В и С, а также общеклиническое обследование. После полного обследования супружеская пара обращается в комиссию. Необходимо предоставить оригиналы документов, также паспорта, наличие свидетельства о браке, написать заявление о том, что супружеская пара желает провести ЭКО с бюджетным финансированием. Комиссия рассматривает документы. Иногда требуется какое-то дополнительное обследование в зависимости от диагноза. В отделении вспомогательных репродуктивных технологий центра «Мать и дитя» за 9 месяцев 2022 года было сделано порядка 700 циклов ЭКО, наступило 280 беременностей.