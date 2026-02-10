Около 150 автозаправок Беларуси дополнительно оборудовали кассами самообслуживания

Около 150 автозаправочных станций страны дополнительно оборудовали кассами самообслуживания. В «Белоруснефти» специально разработали программу развития данного направления, чтобы минимизировать создание очередей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К реализации приступили в октябре 2025 года. Теперь, не обращаясь к оператору станции, клиенты могут самостоятельно приобрести не только топливо, но и сопутствующие товары.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции компании «Белоруснефть»:

На автозаправочных станциях есть все-таки, мы понимаем, пиковые периоды, когда люди с работы едут или на работу, в выходные дни. В зимний период, безусловно, меньше это движение, но придет весна, лето, и мы с этой проблемой опять начнем сталкиваться.

Система самообслуживания не ограничивается только терминалами внутри здания. Потребители могут заправить авто с помощью мобильного приложения – просто отсканировав QR-код на колонке. Это существенно экономит время, а также помогает разгрузить автозаправки, особенно с увеличением трафика.