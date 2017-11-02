Безопасная косметика для глаз: выбираем тени, подводку, тушь, помадки

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Продолжаем серию роликов о полезном макияже. И сегодня в центре внимания у нас – глаза.

Макияж глаз начинается с макияжа бровей.

Современная косметика даёт право выбора каждой девушке. Карандаши, маркеры, тени и краски – пользуйтесь тем, что нравится именно Вам. Если брови не настолько густые, как хотелось бы, хорошо подойдут помадки и воск.

Инна Леута:

Такой маленький лайфхак для любителей сделать свою косметичку грамотной, но много не тратиться.

Помадки вы можете использовать как для макияжа бровей, так и для макияжа глаз.

В особенности, если состав сухих компактных теней Вам не подходит.

Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:

В составе помадок для бровей ищете следующие компоненты: воск, а также витамин Е.

Не лишним будет лецитин в продукте. Инна Леута:

Всё большую популярность набирают кремовые тени. Почему это так? Потому что, действительно – это быстро, в любой макияж – с утра, вечером – трансформация макияжа при помощи кремовых теней происходит моментально. Но не только поэтому. Кремовые тени, оказывается, более полезны для наших век, чем сухие компактные.



Нужно быть профессионалом и уметь нанести сухие тени так, чтобы они не осыпались. В противном же случае, частички теней вызывают раздражение глаз.

Кроме того, рассыпчатые тени могут сушить кожу век и провоцировать её преждевременное старение.

Юлия Титова:

В составе кремовых теней обращайте внимание на следующие компоненты: каприловые триглицериды, а также депантенол. Эти компоненты помогут восстановить барьерные функции кожи, а также смягчить вредное воздействие красителей.



Инна Леута:

В качестве акцентов мы добавим в макияж глаз компактные тени. Но – они необычные. В их состав входят маслоподобные компоненты, благодаря которым тени не будут сыпаться в глаза, и они очень-очень легко наносятся. Наносить такие тени лучше пальчиками, потому что это быстрее, нежели кистью.

И они не будут сыпаться.





Ещё один, просто необходимый, элемент чарующего взгляда – точёные стрелки. В Древнем Египте стрелки делали разрез глаза похожим на кошачий, а в состав смеси тогда входил даже свинец. К счастью, у нас с вами много более безопасных средств. Инна Леута:

Всё большую популярность приобретают жидкие подводки и фломастеры. Почему они так популярны? Быстро фиксируются и очень долго держатся. Но! Обратите внимание на состав. Подходят они далеко не всем.



Юлия Титова:

Особое внимание хочу заострить на подводках для глаз. В их состав не должен входить спирт. Он будет провоцировать раздражение кожи, даже в минимальном количестве.

При покупке подводки обратите внимание на кисточку – она должна быть для Вас удобна. Только так можно получить правильную стрелку.



Красивую стрелку подчеркнёт эффектный изгиб ресниц. Его добиваемся с помощью зажима.

Инна Леута:

Зажимом для ресниц пользоваться можно и нужно, особенно, если у Вас длинные и прямые ресницы. Единственное, на что Вы должны обращать внимание, чтобы не навредить своим ресничкам. Всегда должна быть свежая резиночка, без прорезей.





Сберечь реснички поможет и правильно подобранная тушь. К выбору этого средства особенно придирчиво стоит относиться обладательницам чувствительных глаз.

В этом случае лучше не пользоваться водостойкой косметикой.

Если же Вы – фанатка такого вида туши, то нужно знать, как её правильно снять.

Юлия Титова:

При снятии водостойкой косметики обратите своё внимание на масляные составы продукта. Например, двухфазное средство иди гидрофильное масло.

Они будут прекрасно питать кожу уже на этапе её очищения.

Женщины любят быть красивыми, поэтому часто не жалеют денег на покупку косметики.

Между тем, многие средства – хороший пример поговорки «дёшево и сердито». Юлия Титова:

Не стоит опасаться бюджетных тушей. Они могут быть ничем не хуже дорогих аналогов. Однако, обратите своё внимание на срок изготовления продукта. Он не должен быть позднее 3 месяцев, прежде, чем Ваша тушь попадёт на туалетный столик.